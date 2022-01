come over baby

whole lot of twistin’ goin’ on

come over baby, baby you can’t go wrong

we ain’t fakin’ we got a whole lot of twistin’ goin’ on

come over baby we got chicken in the barn, ooh, honey

come over baby well i got the bull by the h~rn

yeah, we ain’t fakin’ we got a whole lot of twistin’ goin’ on