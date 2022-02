krejt 63sha makinat

sprekin ntok

krejt shokt i kam hustlers edhe all they do is shot

in the merc with ur b~tch kur jam tu ec she gives me top

edhe xhamat i kam terr jo smun na shohin dot

edhe ca se me bo me na pa b~tch jam i papam

all my shqipes on these roads e din se jam menedam

edhe ca se folin kta vec per inati ca nuk than

asnigjo ska ndryshu se shqipet per mu dashni kan