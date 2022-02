lirik lagu vibe (kor) – 기적 (miracle)

[verse 2: yoo sung

kyu, ryu jae hyun, yun min soo]

baby, tell me what you wanna do?

내게서 벗어 나려고

애를 쓰는 그런 모습은 싫어 (you know)

내가 뭘 잘못했니? 그래서 떠나갔니?

그렇다면 네가 원하는 모든 것들을 말해줘

어쩌면 너와 나는 거짓된

tv속 시트콤 그 속에 언밸런스 연인사이

하지만 우리 사인 사랑하는 마음만으로

이루어 질 수 없는 로미오 엔 줄리엣

그 어떤 누구도 우리가 헤어질 줄은 (that’s right)

아무도 몰랐데 정말 몰랐데 나 정말 슬퍼보였데

어제는 얼마나 울었는지 너무나 눈이 부어서

내 맘이 너무나 아파서 네가 기억에서 이제 돌아서서

잘 가 날 위해서

[chorus]

기적이죠 우리가 헤어졌어요

거짓말이죠 그대가 떠나갔어요

그댄 모르죠 내가 이렇게 아픈지

난 기다리죠 그대가 돌아오기를

왜 이별을 하려 사랑을 하죠

왜 사랑을 하면 이별을 하죠

항상 멀어질까 봐 사라질까 봐 두려워 하죠

기적이죠 우리가 헤어졌어요

거짓말이죠 그대가 떠나갔어요

그댄 모르죠 내가 이렇게 아픈지

난 기다리죠 그대가 돌아오기를